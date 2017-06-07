12:54, 07 Haziran 2017 Çarşamba

Ağır tonajlı araçlar arabalı vapurları kullanamayacak





İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "Tır ve kamyon gibi ağır tonajlı araçların Sirkeci-Harem ile Çubuklu-İstinye arabalı vapurlarını kullanım izinleri kaldırıldı" denildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tır ve kamyon gibi ağır tonajlı araçların Sirkeci-Harem ile Çubuklu-İstinye arabalı vapurlarını kullanım izinlerinin kaldırdığını bildirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığından yapılan açıklamada, ağır tonajlı araçların arabalı vapur kullanımıyla ilgili düzenlemeye gidildiği belirtildi Açıklamada, "Düzenlemeye göre, tır ve kamyon gibi ağır tonajlı araçların Sirkeci-Harem ile Çubuklu-İstinye arabalı vapurlarını kullanım izinleri kaldırıldı. Ağır tonajlı araçlar, Tarihi Yarımada ve sahil yolu üzerinde oluşturdukları yük nedeniyle arabalı vapurları kullanamayacaklar." ifadeleri kullanıldı.

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