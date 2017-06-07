12:57, 07 Haziran 2017 Çarşamba

İran Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor





İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya geliyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, temaslarda bulunmak üzere bugün Türkiye'ye geliyor. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Zarif, Türk yetkililerle ikili ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konuları ele alacak. Zarif'in akşam saatlerinde Ankara'ya gelmesi ve mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi bekleniyor.

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