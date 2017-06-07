13:10, 07 Haziran 2017 Çarşamba

İsrail askerleri 8 Filistinliyi gözaltına aldı





İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 8 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Celme köyü, Kalkilya ve Tubas beldeleri ile orta kesimde yer alan Beyt Avar ve Hazma beldelerinde Filistinlilere ait evlere gece saatlerinde baskın düzenlendi. Baskınlar sonucu, "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 8 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi. İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

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