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17:43, 07 Haziran 2017 Çarşamba
Asya
13:30, 07 Haziran 2017 Çarşamba

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Myanmar'da fare başına 4 sent
Myanmar'da fare başına 4 sent

Myanmar'da binlerce fare ülkenin güneyindeki köyleri bastı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Myanmar'ın güneyinde yetkililer, fare istilasıyla mücadele için köylülere öldürdükleri her fare için 4 sent ödeyeceklerini duyurdu.

Köylülerin sopa, sapan ve taş kullanarak şimdiye kadar 4 bin fareyi öldürdüğü tahmin ediliyor.

Analize gönderilen fare örneklerinde herhangi bir hastalığa rastlanmadı.

Ülkenin batısındaki Chin eyaletinde 2008'de binlerce kişi, farelerin besin ürünlerini talan etmesiyle açlık tehdidiyle karşı karşıya kalmıştı.



İlgili Konular myanmar
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