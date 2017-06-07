Myanmar'da fare başına 4 sent

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Myanmar'ın güneyinde yetkililer, fare istilasıyla mücadele için köylülere öldürdükleri her fare için 4 sent ödeyeceklerini duyurdu.
Köylülerin sopa, sapan ve taş kullanarak şimdiye kadar 4 bin fareyi öldürdüğü tahmin ediliyor.
Analize gönderilen fare örneklerinde herhangi bir hastalığa rastlanmadı.
Ülkenin batısındaki Chin eyaletinde 2008'de binlerce kişi, farelerin besin ürünlerini talan etmesiyle açlık tehdidiyle karşı karşıya kalmıştı.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Bin Ahmed el-Cübeyr, Katar ile yaşanan krize ilişkin "Katar'ın bu krizin sonlanması için doğru adımları atmasını beklediklerini" söyledi.
Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi bin Abdullah ile bir araya geldi.
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 2 Kızılhaç çalışanı kaçırıldı
Myanmar ordusuna ait 116 kişiyi taşıyan askeri uçağın radardan kaybolduğu açıklandı. Yetkililer denizde uçağın enkazına rastlandığını aktardı.
Thaçi, Hırvatistan gazetesine verdiği demeçte Sırbistan’da Rusya’nın askeri güçleri ve Rus uçaklarının oluşturduğuna işaret etti.
Danimarka’nın Rodby kentindeki feribotların hepsi boşaltılırken, Danimarka ve Almanya arasındaki tüm feribot trafiğinin de telefondan gelen bir tehdit üzerine durdurulduğu bildirildi.
İran’da düzenlenen terör saldırılarının son bulmasıyla birlikte ortaya çıkan en son bilanço; 12 ölü, 39 yaralı.
Myanmar ordusuna ait 116 kişiyi taşıyan askeri uçağın radardan kaybolduğu açıklandı
Hamas'ın açıklamasından, "Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in Hamas'a karşı kışkırtıcı açıklamalarını büyük bir üzüntüyle karşıladığımızı belirterek kınıyoruz." denildi.
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 8 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.
Kazakistan’da ŞİÖ Savunma Bakanları toplantısında 2018-2019 dönemi iş birliği planı ve askeri birimleri arasında tarihi ve kültürel mirasların incelenmesi ve korunması protokolü imzalandı
Güney Sudan Petrol Bakanı Gatkuoth, "Kaynakları hızlı bir şekilde geliştirecek olan şirketleri cezbetmek ve onlarla çalışmak istiyoruz" dedi
Alman Bakanlar Kurulu, askerlerin İncirlik'ten çekilmesi konusunda karar aldı.
CIA'nın yeni İran operasyon masası şefi "Ayetullah Mike" kod adlı Michael D'Andrea iş başında...