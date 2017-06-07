13:30, 07 Haziran 2017 Çarşamba

Myanmar'da fare başına 4 sent





Myanmar'da binlerce fare ülkenin güneyindeki köyleri bastı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Myanmar'ın güneyinde yetkililer, fare istilasıyla mücadele için köylülere öldürdükleri her fare için 4 sent ödeyeceklerini duyurdu. Köylülerin sopa, sapan ve taş kullanarak şimdiye kadar 4 bin fareyi öldürdüğü tahmin ediliyor. Analize gönderilen fare örneklerinde herhangi bir hastalığa rastlanmadı. Ülkenin batısındaki Chin eyaletinde 2008'de binlerce kişi, farelerin besin ürünlerini talan etmesiyle açlık tehdidiyle karşı karşıya kalmıştı.

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