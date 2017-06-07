13:51, 07 Haziran 2017 Çarşamba

Van'da terör operasyonu, 1 şehit



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Başkale ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Van'ın Başkale ilçesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda bir asker şehit oldu. Valilikten yapılan açıklamada, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Başkale ilçesi Yolmaçayır Mahallesi kırsal alanında, güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda, teröristlerle çatışma yaşandığı kaydedilen açıklamada, "Çıkan çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirilirken, çatışmada yaralanan bir jandarma personelimiz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştur. İlimizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir." ifadesine yer verildi.

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