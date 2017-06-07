13:56, 07 Haziran 2017 Çarşamba

116 kişiyi taşıyan Myanmar askeri uçağı kayboldu





Myanmar ordusuna ait 116 kişiyi taşıyan askeri uçağın radardan kaybolduğu açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Myanmar ordusuna ait 116 kişiyi taşıyan askeri uçağın radardan kaybolduğu açıklandı. BBC'nin haberine göre, Myanmar ordusu, Yangon ile ülkenin güneyindeki Myeik arasında sefer yapan uçağın radardan kaybolduğunu açıkladı. Ordu açıklamasında, "Uçak, Dawei kentinin yaklaşık 30 kilometre batısındayken iletişim yerel saatle 13:35'de aniden kesildi." ifadesine yer verildi. Arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

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