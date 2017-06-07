14:04, 07 Haziran 2017 Çarşamba

İran saldırısı bilançosu, 12 ölü





İran’da düzenlenen terör saldırılarının son bulmasıyla birlikte ortaya çıkan en son bilanço; 12 ölü, 39 yaralı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Tahran'da Meclis'e ve eş zamanlı olarak Humeyni'nin türbesine düzenlenen DAEŞ saldırısında en az 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İranlı yetkililer parlamentodaki dört saldırganın da öldürüldüğünü ve rehine krizinin sona erdiğini açıkladı. İran İçişleri Bakan Yardımcısı, saldırganların, parlamentonun ana kapısından kadın kılığında girdiğini açıkladı. Bakan Yardımcısı'na göre, saldırganlardan biri canlı bombaydı ve kendini patlattı, bir diğer saldırgansa vurularak öldürüldü.

İlgili Konular iran saldırı

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.