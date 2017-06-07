14:33, 07 Haziran 2017 Çarşamba

Danimarka-Almanya seferlerinde terör alarmı





Danimarka’nın Rodby kentindeki feribotların hepsi boşaltılırken, Danimarka ve Almanya arasındaki tüm feribot trafiğinin de telefondan gelen bir tehdit üzerine durdurulduğu bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Danimarka’nın Rodby kentindeki feribotların hepsi boşaltılırken, Danimarka ve Almanya arasındaki tüm feribot trafiğinin de telefondan gelen bir tehdit üzerine durdurulduğu bildirildi.

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