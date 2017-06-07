14:48, 07 Haziran 2017 Çarşamba

Ege Denizi'ndeki yasa dışı geçişler



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Çeşme açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 60 Suriyeli sığınmacı yakalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 60 Suriyeli sığınmacı yakaladı. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik ekipleri, Karaabdullah Burnu açıklarında lastik botla Yunan adalarına geçmek isteyen bir grubu tespit eti. Harekete geçen ekipler, yasadışı geçişi önlemek için içinde 60 Suriyeli sığınmacının bulunduğu bota müdahale etti. Sığınmacılar işlemleri yapılmak üzere Çeşme Limanı'na getirdi.

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