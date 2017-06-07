14:54, 07 Haziran 2017 Çarşamba

Sırbistan’da Rus uçakları Balkanlar için tehdit

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Hırvatistan’ın “Jutarnji” günlük gazetesine verdiği bir demecinde, KGG’nin Kosova ordusuna dönüşmesinin bölgede hiçbir ülkeye tehdidi yaratmayacağını, aksine barışa katkısı olacağını söyledi.

Thaçi, Kosova’nın egemen bir devlet olduğunu ve her bağımsız bir ülke gibi ordusuna sahip olma hakkı olduğunu ifade ederek, bunun 2017 yılında gerçekleşeceğini ve bu güçlerin NATO stadartlarına göre eğitileceğini ileri sürdü.

Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, “Bu güç çok etnikli güçtür ve tüm bu süreç NATO ile diğer partnerler tarafından koordine edilecek. Bunu hiç kimsenin engelleme hakkı yok” şeklinde konuştu.

"SIRBİSTAN'DAKİ RUS UÇAKLARI TEHDİT"

Bu ordunun kurulmasının bölgede tehdidi oluşturmayacağını ileri süren Thaçi, aslında tek tehdidi Sırbistan’da Rusya’nın askeri güçleri ve Rus uçaklarının oluşturduğuna işaret etti.

Thaçi bu demecinde aynı zamanda Kosova’nın uluslararası konumunun da güçlenmesi sürecine değindi.

Kosova’nın değişik uluslararası siyasi, ekonomi, spor örgütleri üyesi olduğunu söyleyen Thaçi, her geçen gün uluslararası camia tarafından daha büyük itibar görüldüğünü sözlerine ekledi.

Bu demecinde Hashim Thaçi, Rusya ile ilişkilerden ve Rusya’nın Kosova’yı tanımasını beklediğinden, ayrıca Kosova ve Hırvatistan arasındaki ilişki ve işbirliğinden de söz etti.

Cumhurbaşkanı Thaçi, evvelisi gün Hırvatistan, Slovenya, Avusturya ve Ürdün ziyaretinde bulundu.