15:44, 07 Haziran 2017 Çarşamba

Dışişleri İran saldırısını kınadı





Dışişleri bakanlığı, İran'da yaşanan terör saldırılarını kınadı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Dışişleri bakanlığı İran parlamentosu ve Humeyni Türbesi'ne yönelik saldırıları kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırıların üzüntüyle öğrenildiği kaydedilerek, "Bu menfur saldırıları kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınları başta olmak üzere İran halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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