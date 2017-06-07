15:47, 07 Haziran 2017 Çarşamba

Kaybolan Myanmar askeri uçağının enkazı bulundu





Myanmar ordusuna ait 116 kişiyi taşıyan askeri uçağın radardan kaybolduğu açıklandı. Yetkililer denizde uçağın enkazına rastlandığını aktardı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Myanmar ordusunun, Yangon ile ülkenin güneyindeki Myeik arasında sefer yapan uçağın radardan kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmalarında uçağın enkazının denizde bulunduğu bildirildi.

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