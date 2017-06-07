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17:42, 07 Haziran 2017 Çarşamba
Afrika
16:02, 07 Haziran 2017 Çarşamba

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Kongo'da 2 Kızılhaç çalışanı kaçırıldı
Kongo'da 2 Kızılhaç çalışanı kaçırıldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 2 Kızılhaç çalışanı kaçırıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Kızılhaç çalışanı 2 kişinin kaçırıldığı bildirildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti İletişim Sorumlusu Patrick Megevand, yaptığı açıklamada, ülkenin doğusunda görev yapan Kongolu 2 Kızılhaç çalışanının kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığını söyledi.

Megevand, söz konusu çalışanlarla sabah saatlerinden itibaren iletişim kuramadıklarını ve arama çalışması başlattıklarını belirtti.

Ülkede görev yapan Birleşmiş Milletler (BM) çalışanı 2 kişi, mart ayında kaçırılarak öldürülmüştü.



İlgili Konular kızılhaç kongo demokratik cumhuriyeti
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