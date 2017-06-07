16:30, 07 Haziran 2017 Çarşamba

Hukuki Araştırmalar Derneği'nden Katar açıklaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Genel Başkanı Hüseyin Kaya, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krize ilişkin, "Doğrudan ülkemizi hedef alamayan oyunun aktörleri, dostlarımız üzerinden dolaylı olarak bize saldırmakta, uluslararası hak ve menfaatlerimizi ihlal etmek istemektedirler." değerlendirmesinde bulundu.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, her türlü hukuk kuralının hiçe sayıldığı bir haksızlıkla karşı karşıya olan Katar ve halkının yanında olduklarını belirtti.

"Çağdaş dünya değerleri" ve "gelişen dünya" diye bir şeyden bahsetmenin mümkün olmadığını aktaran Kaya, Katar'a yapılmak istenenin, kendi kaderine sahip çıkma hakkının elinden alınması olduğunu ifade etti.

Kaya, menfaatlerinden başka bir kutsalı olmayan, küresel dünya düzeninin ve bu coğrafyadaki kukla işbirlikçi liderlerinin Katar'a karşı giriştikleri hukuksuzluk ve hadisizlik konusunda gerekli girişimlerde bulunulacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Doğrudan ülkemizi hedef alamayan oyunun aktörleri, dostlarımız üzerinden dolaylı olarak bize saldırmakta, uluslararası hak ve menfaatlerimizi ihlal etmek istemektedirler. Tüm bu oyunun içinde olan devlet ve şahıslara diyoruz ki zulümle abat olunmaz ve zalimlik kalıcı değildir. Ey bu coğrafyadaki kukla yöneticiler, sözlerinizin ve eylemlerinizin arkasında bir halk iradesi olmadığını gördüğünüzde ve bu coğrafyaya ihanetiniz sizi sarmaladığında artık çok geç kalmış olacaksınız. Sivil toplum kuruluşu ve insanlık vicdanının temsilcisi olarak yapılan bu hukuksuzluğu şiddetle kınıyor, bu durumu kabul etmeyen tüm sivil kuruluşları, ilgili ülkeleri sözlü, yazılı kınamaya ve meşru her yöntemle eyleme çağırıyorum."