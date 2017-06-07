17:12, 07 Haziran 2017 Çarşamba

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi Kuveyt'te

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Havli kentindeki Beyan Sarayı'nda gerçekleşen görüşmeye Bakanlar Kurulu Başkanı Şeyh Cabir el-Mubarek el-Hamd es-Sabah ile Dışişleri Bakanı Şehy Sabah el-Halid el-Hamd es-Sabah da katıldı.

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi, Kuveyt Umman ortak komite toplantılarına katılan Umman heyetine başkanlık etmek için bugün Kuveyt'e gelmişti. Söz konusu toplantıların, başta ekonomi, ticaret ve yatırım alanlarında olmak üzere iki ülke ilişkilerini güçlendirmeyi amaçladığı belirtiliyor.

Kuveyt Emiri Sabah, "Katar'la bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan krizi kontrol altına almak" için çaba sarf ettiklerini söylemiş, dün Suudi Arabistan'a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi de bu kapsamda önceki gün Katar'ı ziyaret etmişti.

KOMOR ADALARI DA KATAR İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİNİ KESTİ

Öte yandan, Komor Adaları da Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Katar'ın Moroni Büyükelçisi çağrılarak söz konusu kararın bildirildiği, ülkesiyle iletişime geçip gerekli işlemlerin yapılmasının istendiği aktarıldı.

Suudi Arabistan, BAE, Yemen, Mısır ve Bahreyn 5 Haziran'da yaptıkları açıklamayla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurdu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istedi.

Katar'a karşı diplomatik ablukaya daha sonra Maldiv Adaları, uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya'daki Tobruk hükümeti ve Moritanya da katılmıştı.