NATO'nun en yeni üyesi Karadağ için tören düzenlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Karadağ'ın hafta başında resmileşen NATO üyeliği için ittifakın Brüksel'deki karargahında tören düzenlendi. Törende NATO'nun 29. üyesi olan Karadağ'ın bayrağı göndere çekildi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Karadağ Cumhurbaşkanı Filip Vujanovic törenden sonra ortak basın toplantısı düzenledi.
Stoltenberg, "Karadağ eşit ortak olarak aramıza katılmış bulunmaktadır. Masamızda artık yeri vardır ve ittifakın geleceğini şekillendirmek için eşit söz hakkına sahiptir." dedi.
Karadağ'ın üyeliğinin NATO'nun "açık kapı" politikasının göstergesi olduğunu belirten Stoltenberg, "Üye olmak isteyen ülkeler reformlarını yerine getirir, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü benimser ve sorumlulukları üstlenerek ortak güvenliğimize katkıda bulunmak istediğini ve bulunabileceğini gösterirse, onlar da NATO'ya dahil olabilir." ifadesini kullandı.
Bugünün tarihi bir gün olduğunu belirten NATO Genel Sekreteri, Karadağ'ın üyeliğinin sadece Karadağ ve NATO için değil uluslararası barış, güvenlik ve Balkanlar'daki istikrar için faydalı olduğunu kaydetti.
KARADAĞ İÇİN ÖNEMLİ BİR GÜN
Karadağ Cumhurbaşkanı Filip Vujanovic de Karadağ bayrağının, güvenliğin ve refahın sembolü olarak artık Brüksel’de dalgalandığını belirterek, "Biz, her zaman sırtınızı yaslayabileceğiniz bir müttefikiz." diye konuştu.
Karadağ'da NATO üyeliğine karşı tutum sergileyen muhalefeti de meclis çalışmalarına dönmeye çağıran Vujanovic, "en güçlü ittifak" olarak nitelendirdiği NATO'ya üyeliğin, diyaloğu da hızlandıracağını söyledi.
NATO üyeliğinin bir son değil yeni Karadağ'ın başlangıcı olduğunu kaydeden Vujanovic, "Bayrağımız ebediyen NATO gönderinde dalgalansın." temennisinde bulundu.
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