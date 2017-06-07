Seviye Tespit Sınavı için ek başvuru süresi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), 31 Mayıs'ta başvuru süresi sona eren 2017 Seviye Tespit Sınavı Sonbahar Dönemi için yarın ve 9 Haziran'da da başvuru yapılabilmesi kararlaştırıldı.
YÖK'ten yapılan açıklamada, kurul tarafından Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesine yaptırılan Seviye Tespit Sınavı Sonbahar Dönemi başvurularının 24-31 Mayıs tarihleri arasında yapılacağının ilan edildiği anımsatılarak, başvuru yapamayan adaylardan gelen talepler doğrultusunda bu sürenin uzatılmasına karar verildiği bildirildi.
Açıklamaya göre, adaylar, 1 Temmuz'da gerçekleştirilecek sınava, yarın ve 9 Haziran Cuma günü mesai bitimine kadar "http://denklikbasvuru.ybu.edu.tr" adresinden başvuru yapabilecek.
Ayrıca bir önceki tarihlerde sınav ücreti ödemesi yapmayan adaylar, yarın veya cuma günü yapacakları başvurular için 200 lira olan sınav giriş ücretini Halk Bankası Merkez Şubesi TR09 0001 2009 1940 0006 0000 74 nolu Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü hesabına yatırabilecek, adayların ad, soyad ve kimlik numaralarının da dekont üzerinde yer alması gerekiyor.
ÜLKELERİNDE SAVAŞ BULUNANLARIN DENKLİK BAŞVURULARI
Öte yandan, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 18 Ocak 2017 ve 5 Nisan 2017 tarihli toplantılarında alınan kararlar gereği, denklik başvurusu yapanlardan ülkelerinde savaş, ilhak ve işgal koşulları bulunan, diploma, transkript aslı veya örneğini ibraz edemeyen, öğrenim durumunu veya mezuniyetini belgeleyemeyen ya da eksik ibraz eden başvuru sahiplerine yönelik de düzenlemeye gidildi.
Bu kişilerin denklik başvuruları için kimlik, geçici koruma kimlik belgeleri, ikamet izinleri ile eğitim bilgilerini içeren beyan formunu (Türkçe-İngilizce) doldurarak, şahsen ya da yasal vekili aracılığı ile kurula başvurmalarına karar verildi.
Yükseköğretim Kurulu Denklik Birimi ile ilgili tüm görüş, öneri ve şikayetler için "[email protected]" adresi kullanılabilecek.
Yükseköğretim Kurulunca, 31 Mayıs'ta başvuru süresi sona eren 2017 Seviye Tespit Sınavı Sonbahar Dönemi için yarın ve 9 Haziran'da da başvuru yapılabilmesi kararlaştırıldı
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