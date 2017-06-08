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DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi Bayancuk tutuklandı
DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi Bayancuk tutuklandı

DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk, tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sakarya'da, DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, örgütün üst düzey yöneticisi olduğu öne sürülen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'un tutuklandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan ve Sakarya'ya getirilen şüphelinin, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Yenikent Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Bayancuk ile beraberinde gözaltına alınan M.Y, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Bayancuk ve M.Y, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "DEAŞ silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu öne sürülen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'un İstanbul'da olduğu tespit edilmişti. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığın talimatıyla 30 Mayıs'ta İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Bayancuk, Sakarya'ya getirilmişti.



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