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Humeyni türbesi civarında 5 şüpheli gözaltında
Humeyni türbesi civarında 5 şüpheli gözaltında

İran'ın başkenti Tahran Emniyet Müdürü Sacidiniya, İran devrim lideri Ayetullah Humeyni türbesi civarında 5 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Sacidiniya, İran devrim lideri Ayetullah Humeyni türbesi civarında 5 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'ya konuşan Sacidiniya, "Sabah saatlerinde İran devrim lideri Ayetullah Humeyni türbesinde düzenlenen saldırı sonrasında türbe civarında 5 şüpheli gözaltına alındı." dedi.

Başkent Tahran'da, sabah saatlerinde İran Meclisi'ne ve devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesine yapılan silahlı ve bombalı saldırılarda 6'sı terörist 18 kişi ölmüş, 43 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı DEAŞ üstlenmişti.



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