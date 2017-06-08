Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
03:54, 08 Haziran 2017 Perşembe
Güncel
01:16, 08 Haziran 2017 Perşembe

  • Paylaş
Erdoğan, FETÖ davalarının günbegün raporlarını alıyor
Erdoğan, FETÖ davalarının günbegün raporlarını alıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ile ilgili davalara ilişkin, "FETÖ davalarının günbegün raporlarını alıyorum, ne oluyor, ne bitiyor takip ediyorum" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(FETÖ ile ilgili davalar) Kendilerini istedikleri kadar rüyalarla kulaklarına fısıldanan tarihlerle verilen sözlerle aldatsınlar, hepsi beyhude. Milletimizin özellikle de şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin gönülleri ferah olsun. Başdanışmanlarımın tamamıyla duruşmaları takip ediyorum. Yarısı Ankara, yarısı İstanbul olmak üzere duruşmaları takip ediyorlar, günbegün raporlarını alıyorum, ne oluyor, ne bitiyor takip ediyorum." dedi.

Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda düzenlenen, İç Güvenlik Birimleri İftar Programı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu eli kanlı katillerin hiçbiri de kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulamayacaklardır. Mahkemelerde yaptıkları ahlaksızlıkların, cezaevlerinde açık net söylüyorum, çürürken onlara hiçbir faydası olmayacaktır. Şayet cezalarını tamamlayıp dışarı çıkanlar olursa, zaten milletimiz sokakta her gördüğünde onlara gereken cezayı verecektir. Onların yüzlerine tükürecekler ve milletin tükürüklerinde boğulacaklardır. İhanetlerinin bedelini ödemeyen tek bir FETÖ'cü kalmayana kadar mücadelemiz sürecektir." dedi.

"BİZİM BU ÜLKEDEN BAŞKA VATANIMIZ YOK"

"Bizim bu ülkeden başka vatanımız yok. Birilerinin başları sıkıştığında Pensilvanya'ya kaçabilir, Almanya'ya kaçabilir, daha değişik ülkelere kaçabilirler." diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti: 

"Onların oralarda gizli vatanları olabilir. Yunanistan'a kaçabilir, Rodos'a kaçabilir, şuraya kaçabilir, buraya kaçabilir ama bizim öyle bir toprağımız yok. Bizim varsa yoksa 780 bin kilometrekarelik işte bu topraklar. Onun için 15 Temmuz'da öz yurdumuzda parya durumuna düşmektense aslanlar gibi mücadele edip adam gibi ölmeyi tercih ettik, edeceğiz." diye konuştu.

"BENİM BU İŞARETİMİ (RABİA İŞARETİ) ÇOK KISKANMIŞ"

Erdoğan, "Türkiye'de muhalefet partisinin başındaki zat, benim bu işaretimi  (Rabia işareti) çok kıskanmış, herhalde çok da hoşuna gitmiş. 'Bir terör örgütünün işaretini kullanan' diyor. İçini söyle içini. Bu işaretin içeriğinde ne var. Bu işaretin içinde tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet var. Acaba beyefendi, sen bu ülkede tek millet değil de, çok millet mi istiyorsun, ondan mı rahatsız oldun?" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ TEHDİDE YELTENENLER BEDELİNİ ÖDERLER"

"Yurt içindeki operasyonlar başarıyla sürerken Suriye'de gerçekleştirdiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı ile Irak'taki Sincar ve Karaçok dağlarına yaptığımız operasyonlar, yeni terörle mücadele konseptimizin ilk adımlarıdır." diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık, öyle Türkiye ile 'şöyle uğraşalım, böyle uğraşalım' yok. Ya masada otururuz, konuşuruz, arazide beraber çalışırız. Yoksa kalkıp da Türkiye'yi tacize, tehdide yeltenenler bunun bedelini öderler, bunu bilecekler." dedi.

"TÜRKİYE, TERÖRLE MÜCADELEDE YENİ BİR DÖNEME GİRMİŞTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti: 

"Türkiye, 15 Temmuz ile birlikte her konuda olduğu gibi terörle mücadelede de yeni bir döneme girmiştir. Siz, bu mücadelede aslında terörle mücadelenin rakamlarını yıktınız ve yeni rakamlar inşa ettiniz. İnanıyorum ki bu başarı çok daha farklı, aydınlık bir geleceği getirecektir."

"HİÇBİR ŞEHİDİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMADIK"

Erdoğan, "Şu gerçeğin bilinmesini bir daha istiyorum. Bugüne kadar hiçbir şehidimizin kanını, hiçbir şehit yakınımızın ahını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Bizim hedefimiz de niyetimiz de bu."  diye konuştu.



İlgili Konular cumhurbaşkanı erdoğan Erdoğan FETÖ 15 Temmuz darbe girişimi
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Erdoğan FETÖ davalarının günbegün raporlarını alıyor
Erdoğan, FETÖ davalarının günbegün raporlarını alıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ile ilgili davalara ilişkin, "FETÖ davalarının günbegün raporlarını alıyorum, ne oluyor, ne bitiyor takip ediyorum" dedi
DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi Bayancuk tutuklandı
DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi Bayancuk tutuklandı

DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk, tutuklandı
Necdet Erken amcamız son yolculuğuna uğurlandı
Necdet Erken amcamız son yolculuğuna uğurlandı

Erhan Erken Bey'in Hakkın rahmetine kavuşan babası Necdet Erken amcamız, son yolculuğuna uğurlandı
Seviye Tespit Sınavı için ek başvuru süresi
Seviye Tespit Sınavı için ek başvuru süresi

Yükseköğretim Kurulunca, 31 Mayıs'ta başvuru süresi sona eren 2017 Seviye Tespit Sınavı Sonbahar Dönemi için yarın ve 9 Haziran'da da başvuru yapılabilmesi kararlaştırıldı
Güneydoğu'da 40 derece sıcaklık uyarısı
Güneydoğu'da 40 derece sıcaklık uyarısı

Güneydoğu genelinde ortalama 36 derece civarında seyreden hava sıcaklığı cuma günü Şanlıurfa'da 40 dereceye kadar ulaşacak
Hukuki Araştırmalar Derneği'nden Katar açıklaması
Hukuki Araştırmalar Derneği'nden Katar açıklaması

HUDER Genel Başkanı Kaya Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz ile ilgili yaptığı açıklamada, "Doğrudan ülkemizi hedef alamayan oyunun aktörleri, dostlarımız üzerinden dolaylı olarak bize saldırmakta, uluslararası hak ve menfaatlerimizi ihlal etmek istemektedirler" dedi
Dışişleri İran saldırısını kınadı
Dışişleri İran saldırısını kınadı

Dışişleri bakanlığı, İran'da yaşanan terör saldırılarını kınadı.
Siirt'te quot geçici özel güvenlik bölge quot uygulaması uzatıldı
Siirt'te "geçici özel güvenlik bölge" uygulaması uzatıldı

Siirt'te "geçici özel güvenlik bölgesi" uygulamasının uzatıldığı bildirildi.
İncirlik'te hava hareketliliği
İncirlik'te hava hareketliliği

Almanya’nın askerlerini çekme kararı aldığı üste askeri hareketlilik gözlendi
Ege Denizi'ndeki yasa dışı geçişler
Ege Denizi'ndeki yasa dışı geçişler

Çeşme açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 60 Suriyeli sığınmacı yakalandı
Van'da terör operasyonu 1 şehit
Van'da terör operasyonu, 1 şehit

Başkale ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
İran Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
İran Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya geliyor
Ağır tonajlı araçlar arabalı vapurları kullanamayacak
Ağır tonajlı araçlar arabalı vapurları kullanamayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "Tır ve kamyon gibi ağır tonajlı araçların Sirkeci-Harem ile Çubuklu-İstinye arabalı vapurlarını kullanım izinleri kaldırıldı" denildi
DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi Bayancuk adliyede
DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi Bayancuk adliyede

Sakarya'da, DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan örgütün üst düzey yöneticisi olduğu değerlendirilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk, adliyeye gönderildi
HSK ilk kez toplandı
HSK ilk kez toplandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Adalet Bakanı Bozdağ başkanlığında ilk kez toplandı
24 ilde 49 kişi hakkında eş zamanlı quot ByLock quot
24 ilde 49 kişi hakkında eş zamanlı "ByLock" operasyonu

Muğla merkezli 24 ilde 49 kişi hakkında eş zamanlı "ByLock" operasyonu başlatıldı

Haberler

24 ilde 49 kişi hakkında eş zamanlı "ByLock" operasyonu
24 ilde 49 kişi hakkında eş zamanlı quot ByLock quot

Gazetecilerin 'darbe girişimi' iddianamesi tamamlandı
Gazetecilerin 'darbe girişimi' iddianamesi tamamlandı

Adıyaman'da FETÖ 'çatı' iddianamesi kabul edildi
Adıyaman'da FETÖ 'çatı' iddianamesi kabul edildi

Gülen'in vatandaşlıktan çıkarılması iadesine engel değil
Gülen'in vatandaşlıktan çıkarılması iadesine engel değil

İki bakanlıkta FETÖ operasyonu: 47 gözaltı kararı
İki bakanlıkta FETÖ operasyonu 47 gözaltı kararı

Şehit Astsubay Halisdemir'in adı ortak tatbikata verildi
Şehit Astsubay Halisdemir'in adı ortak tatbikata verildi

Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter FETÖ'den tutuklandı
Bülent Arınç ın damadı Ekrem Yeter FETÖ'den tutuklandı

Kurtulmuş: Cumhurbaşkanımız sürece dahil olmuştur
Kurtulmuş Cumhurbaşkanımız sürece dahil olmuştur






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 