01:38, 08 Haziran 2017 Perşembe

Mursi'nin sağlık durumu iyi değil

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin, tutulduğu Tora Hapishanesinde geçen pazar gününden beri iki defa baygınlık geçirdiği belirtildi.

Mursi’nin küçük oğlu Abdullah Mursi yaptığı açıklamada, çarşamba günü görülen ve ertelenen “hapishaneler baskını” davası duruşmasına avukat Abdulmunim Abdulmaksut ile birlikte katıldıklarını söyledi.

İKİ KERE BAYILDI

Abdullah Mursi, babasının sağlık durumunun iyi olmadığını, durumunu açıklama gayesiyle söz istediğini ancak yargıcın buna izin vermediğini ifade etti.

Abdullah Mursi, “Muhammed Mursi'nin, mahkeme salonunda içinde tutulduğu cam kafesteki diğer sanıklara, geçen pazar günü kendisine yapılan aile ziyaretinin ardından iki defa baygınlık geçirdiğini, ancak kendisine herhangi bir tıbbi müdahalede bulunulmadığını haber verdiğini öğrendik.” dedi.

Abdullah Mursi, babasının mahkeme heyetinden masraflarını kendisi ödemek şartıyla sağlık kontrolü yapılması talebinde bulunduğunu da kaydetti.

Mursi’nin avukatı Abdulumunim Abdulmaksut ise savunma heyeti olarak Mursi’nin sağlık kontrolünden geçirilmesi talebiyle Başsavcılığa müracaat ettiklerini söyledi.