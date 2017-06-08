NASA'ya 12 yeni astronot

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, bünyesine 12 yeni astronot daha kattı.
NASA, 18 binden fazla aday arasından 5'i kadın 12 yeni astronot seçti.
Houstan'da Johnson Uzay Merkezi'nde düzenlenen yeni astronotların tanıtıldığı törene ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de katıldı.
Hayatı boyunca NASA hayranı olduğunu söyleyen ve 12 yeni astronotu "kahramanlar" olarak nitelendiren Pence, Trump yönetiminin "uzaydaki Amerikan liderliğinin" sürdürülmesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu ifade etti.
Astronotlar, Houstan'daki uzay merkezinde ağustosta eğitime başlayacak. NASA'nın bünyesinde şu an 44 aktif astronot bulunuyor.
Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, 18 binden fazla aday arasından 5'i kadın 12 yeni astronot seçti
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