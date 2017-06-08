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Türk askerinin Katar'da konuşlanması anlaşması Meclis'ten geçti
Türk askerinin Katar'da konuşlanması anlaşması Meclis'ten geçti

Katar'a yönelik diplomatik tecrit kararıyla ilgili tartışmalar sürerken, Ankara'dan dikkat çekici bir adım geldi. TBMM'de Türkiye ile Katar Arasında Jandarma Eğitim ve Öğretimine İlişkin İşbirliği Protokolü ile Türk Kuvvetlerinin Konuşlandırılması anlaşmaları kabul edildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Katar'la 2016'da imzalanan ancak onay için Meclis Genel Kurulu'nda bekleyen beş askeri anlaşma, AK Parti'nin kararıyla ön sıralara alındı. 

7 ülkenin diplomatik tecrit kararının ardından alınan karar Katar'a destek olarak yorumlandı.

Genel Kurul'da ele alınan ilk anlaşma Türkiye'nin Katar'da kurmaya başladığı askeri üsle ilgili. Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Katar hükümeti arasında 2016 yılında imzalanmıştı.

Anlaşma, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Katar'ın başkenti Doha'da kurduğu askeri üssün kapsamı, amacını ve bulunduracağı personel ve askeri ekipmanların ayrıntılarını içeriyor. Üs, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye toprakları dışındaki en büyük çok amaçlı askeri tesislerinden biri olacak. 

Doha üssünde hava ve deniz unsurları ile eğitmenler ve özel harekat birlikleri bulunacak. "Çok amaçlı" üssün ağırlıklı olarak eğitim ve ortak tatbikat için kullanılması öngörülüyor.  Türk-Katar tümen taktik karargahına 500 ila 600 Türk askerinin gönderilmesi bekleniyor.

Meclis'te kabul edilen bir diğer anlaşma da Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Katar devleti arasında jandarma eğitim ve öğretimi konusunda yapılan protokolü içeriyor. 

Bu protokolle Jandarma Genel Komutanlığı, Katar'da ve Türkiye'deki askeri tesislerde Katar Jandarma Teşkilatı personelini eğitecek.



İlgili Konular katar krizi Katar
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