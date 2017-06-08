09:11, 08 Haziran 2017 Perşembe

İstanbul'da özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu





İstanbul'da, özel harekat polislerinin desteğiyle yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli yakalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul'da, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan" aranan 59 şüpheliye yönelik operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polisleri ve helikopter desteğiyle uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan aranması bulunan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Maltepe ilçesi merkezli Beylikdüzü, Avcılar ve Bakırköy'ün de aralarında bulunduğu bölgelerde 59 adreste 59 şüpheliye yönelik operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında zanlıların adreslerindeki aramalar sürüyor.

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