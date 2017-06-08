09:15, 08 Haziran 2017 Perşembe

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 8 Haziran 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan'ı ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/13.30/14.30/15.30)

2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ayrı ayrı kabul edecek, gaziler ve şehit aileleri ile iftarda bir araya gelecek.

(Ankara/13.00/14.00/15.30/20.23) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanları ile Meclis İçtüzüğü konusunda toplantı yapacak.

(TBMM/14.00)

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de AGİTPA heyetini kabul edecek.

(Ankara/09.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bayrampaşa Titanic Otel’de düzenlenecek Tüm Sinoplu İşadamları Yardımlaşma Derneği iftarına katılacak.

(İstanbul/20.42)​

2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Avrupa Birliği Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides, Ankara Sheraton Oteli'nde düzenlenecek "Türkiye’deki Şartlı Eğitim Yardımı Programının Suriyelilere ve Diğer Mülteci Çocuklara Yaygınlaştırılması Programı"nın tanıtım etkinliğine katılacak.

(Ankara/11.00)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivas Valiliği ve Belediyesini ziyaret edecek, Hilton Otel'de düzenlenecek Kaçakçılık, İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Toplantısı'na katılacak,

(Sivas/9.30/10.00/10.30/13.00)

4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kayseri'de Zincidere 1. Komando Tugayında askerlerle iftar edecek. (Kayseri/20.09) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Valiliği ziyaret edecek, Şehir Hastanesi Değerlendirme Toplantısı ve Olimpiyat Parkı'ndaki "Ahde Vefa" iftar programına katılacak.

(Erzurum/16.30/17:00/19.49) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tasarıları ele alınacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, OECD'nin Bakanlar Konseyi Toplantısı'nın ikinci günkü bölümüne katılacak, bazı Fransız iş adamları ile bir araya gelecek.

(Paris)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İstanbul Halciler Birliğinin iftarına iştirak edecek.

(İstanbul/ 20.42)

(Mersin/18.00-20.07)

3- TÜİK, nisan ayı sanayi üretim endeksi ile perakende satış endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine, mayıs ayı merkezi yönetim iç borç istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/17.30)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Birleşik Krallık’ta erken genel seçim yapılacak.

(Londra)

2- Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki diplomatik kriz takip ediliyor.

3- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul)

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Diyarbakır Valiliği'ne ziyaret edecek, İçkale Müze Kompleksi, Hz. Süleyman Camisi, Kültürel Peysaj Alanı, Ulu Camii, Yazma Eserler Müzesi ve Suriçi bölgesinde inceleme yapacak, Hasan Paşa Hanı, Ahmed Arif Edebiyat Müze Kütüphanesi ile Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi'ne ziyarette bulunacak.

- Bakan Avcı, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Diyarbakır Protokolü ve STK Temsilcileriyle İftar Programı'na katılacak.

(Diyarbakır/13.30-19.45)

2- Türkiye'de film çeken Pakistan'ın önde gelen yönetmenlerinden Javed Sheikh, film ekibiyle, Pakistan Büyükelçisi Sohail Mahmood'un da katıldığı basın toplantısı düzenleyecek

(İstanbul/14.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Iğdır Valiliğini, AK Parti İl Başkanlığını, Iğdır Gençlik Merkezini ziyaret edecek, Iğdır Kapalı Yüzme Havuzu'nda incelemelerde bulunacak, Gönül Köprüsü Projesi kapsamında Malatya ve Iğdır Kardeş İl Teşkilatı tarafından şehit aileleri, gaziler ve ihtiyaç sahibi ailelerin katılımı ile Bahu Düğün Salonu'nda düzenlenen iftar yemeğine katılacak.

(Iğdır/15.00/15.45/16.45/18.00/19.38)

2- A Milli Futbol Takımı, Kosova ile oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 6. maçının hazırlıklarını Slovenya'da sürdürecek.

(Portoroz)