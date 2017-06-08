Güncelleme: 18:45, 08 Haziran 2017 Perşembe

İstanbul Boğazı geçişe açıldı



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İstanbul Boğazı'nda kısıtlı görüş nedeniyle geçişe çift yönlü olarak kapatılan gemi trafiği, saat 18.00'de yeniden başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul Boğazı'nda kısıtlı görüş nedeniyle geçişe çift yönlü olarak kapatılan gemi trafiği, saat 18.00'de yeniden başladı. İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşün düşmesi nedeniyle saat 07.00'dan itibaren gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alınmıştı. İstanbul Boğazı, saat 18.00 itibarıyla gemi geçişlerine yeniden açıldı.

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