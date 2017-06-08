09:17, 08 Haziran 2017 Perşembe

İstanbul Boğazı geçişe kapatıldı



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İstanbul Boğazı'nda kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişleri geçici olarak durduruldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul Boğazı'nda kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi. İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, boğazda saat 07.00'den itibaren gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı. Boğazda, Yerel Deniz Trafik Rehberi'nin 21. maddesinde belirtilen fiziki imkanlara sahip olunamadığı için sadece genel anonslar yapılabiliyor.

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