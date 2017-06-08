09:35, 08 Haziran 2017 Perşembe

Bulgaristan Başbakanı Türkiye'ye geliyor





Bulgaristan Başbakanı Borisov 13 Haziran'da mülteci krizi hakkında görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov 13 Haziran tarihinde Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacak. Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya gelecek. Görüşmelerin ana odağı mülteci krizi olması bekleniyor.

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