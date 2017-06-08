Trump, BAE Veliaht Prensi El Nahyan ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan arasındaki telefon görüşmesinde bölgesel istikrarın önemi ve radikal aşırılıkçılığın finansmanının durdurulması konularının konuşulduğu bildirildi.
Beyaz Saray, Trump-El Nahyan görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlk ve en önemli olarak iki lider, aşırılıkçılık ve terör gruplarının finansmanıyla mücadele etmek üzere Riyad'da varılan anlaşmanın uygulanmasının önemi konusunda mutabık kaldı. Ayrıca Başkan (Trump), bölgesel istikrarın yaygınlaştırılması için birleşik bir Körfez İşbirliği Konseyinin sürdürülmesine vurgu yaptı."
Ayrıca açıklamada, iki liderin radikal aşırılıkçılığın finansmanının durdurulması ve terörün yenilmesi konusunu ele aldıkları kaydedildi.
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Trump'ın, BAE Veliaht Prensi El Nahyan ile telefonda görüştüğü ve görüşmede "bölgesel istikrarın önemi" ve "radikal aşırılıkçılığın finansmanının durdurulması" konularının ele alındığı duyuruldu
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