09:38, 08 Haziran 2017 Perşembe

Abluka altındaki Katar'a gıda takviyesi operasyonu





Katar'a uygulanan ambargonun ardından 4 haftalık tahıl stoğu kalan ülkenin halkının gıda ve su ihtiyacı için Türkiye harekete geçti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türkiye sekiz ülkenin diplomatik ilişkilerini keserek ve hava sahasını kapatıp abluka altına almaya çalıştığı Katar'daki halkın gıda ve su ihtiyacını karşılamak için harekete geçiyor. Katar üç gün önce başlayan ambargonun ardında halkının gıda ve su ihtiyacını temin etmek için Türkiye ve İran ile görüştüğünü açıkladı. Katar'dan bir heyetin de yakın zamanda Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Gıda ve suyun Katar havayolları'a ait kargo uçaklarıyla taşınması planlanıyor. Katar ülkenin gıda ihtiyacının yüzde 90'ını ithalatla karşılıyor.

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