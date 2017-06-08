09:48, 08 Haziran 2017 Perşembe

Diplomatik kriz yaşayan Katar'a sosyal medyadan destek





Bazı Arap ülkeleriyle diplomatik kriz yaşayan Katar'a, Twitter'da açılan "#KatarYalnızDeğildir" hashtagıyla destek mesajları yağıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Bazı Arap ülkeleriyle diplomatik kriz yaşayan Katar'a destek amacıyla sosyal medya platformu Twitter'da açılan "#KatarYalnızDeğildir" hashtagı üzerinden destek mesajları geliyor. Twitter'da yapılan paylaşımlarda, "Katar'dan Türkiye'ye Osmanlı Selamı", "Türkiye-Katar kardeştir", "Dostlardan vazgeçilmez", "Türk milleti tarih boyunca yardıma ihtiyacı olan kardeşlerini yalnız bırakmamıştır bırakmayacaktır da" ifadeleri yer aldı. Katar'a destek mesajlarıyla, "#KatarYalnızDeğildir" hashtagı, Twitter'ın güncel konularında (trend topic) Türkiye sıralamasında da birinci, dünya sıralamasında da altıncı sıraya kadar yükseldi. Bazı Twitter kullanıcıları Türk ve Katar bayraklarıyla destek mesajları yazarken, bazıları da İngilizce "Türkiye Katar ile (Turkey with Qatar)" paylaşımında bulundu.

İlgili Konular katar krizi Katar

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.