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S&P, Katar'ın kredi notunu düşürdü
S&P, Katar'ın kredi notunu düşürdü

S&P, Katar'ın kredi notunu "AA"dan "AA-" seviyesine düşürdü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Katar'a Körfez ülkeleri ile yaşadığı diplomatik krizin ardından bir darbe de uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'tan (S&P) geldi. Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Katar'ın kredi notunu "AA"dan "AA-" seviyesine düşürdü, görünümünü de negatife çekti.

Katar bankalarının mevduatlarında yabancı payının büyük olduğuna dikkati çeken S&P, yaşanan son olaylar ışığında bu paranın ülkeden kaçabileceğine işaret etti. Katar'ın büyük oranda para kaçışını engellemek için varlık fonunu ve merkez bankası rezervlerini kullanmak zorunda kalabileceği uyarısında bulunan kurum, Katar ile ilişkilerini donduran altı ülkenin Katar ihracatının yüzde 10'unu, ithalatının yüzde 15'ini oluşturduğunu tespit etti.

Bir diğer uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu olan Moody's de birkaç hafta önce ülkenin kredi notunu Aa3'ten Aa2'ye indirmişti.



İlgili Konular katar krizi Katar S&P
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