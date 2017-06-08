S&P, Katar'ın kredi notunu düşürdü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Katar'a Körfez ülkeleri ile yaşadığı diplomatik krizin ardından bir darbe de uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'tan (S&P) geldi. Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Katar'ın kredi notunu "AA"dan "AA-" seviyesine düşürdü, görünümünü de negatife çekti.
Katar bankalarının mevduatlarında yabancı payının büyük olduğuna dikkati çeken S&P, yaşanan son olaylar ışığında bu paranın ülkeden kaçabileceğine işaret etti. Katar'ın büyük oranda para kaçışını engellemek için varlık fonunu ve merkez bankası rezervlerini kullanmak zorunda kalabileceği uyarısında bulunan kurum, Katar ile ilişkilerini donduran altı ülkenin Katar ihracatının yüzde 10'unu, ithalatının yüzde 15'ini oluşturduğunu tespit etti.
Bir diğer uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu olan Moody's de birkaç hafta önce ülkenin kredi notunu Aa3'ten Aa2'ye indirmişti.
İran'da yarı resmi haber ajansı Tesnim başkent Tahran'da asitli saldırı gerçekleştiğini olayda 16 kişinin yaralandığını açıkladı
Hindistan'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 23 işçi öldü
Bazı Arap ülkeleriyle diplomatik kriz yaşayan Katar'a, Twitter'da açılan "#KatarYalnızDeğildir" hashtagıyla destek mesajları yağıyor
Trump'ın, BAE Veliaht Prensi El Nahyan ile telefonda görüştüğü ve görüşmede "bölgesel istikrarın önemi" ve "radikal aşırılıkçılığın finansmanının durdurulması" konularının ele alındığı duyuruldu
Katar'a uygulanan ambargonun ardından 4 haftalık tahıl stoğu kalan ülkenin halkının gıda ve su ihtiyacı için Türkiye harekete geçti
Bulgaristan Başbakanı Borisov 13 Haziran'da mülteci krizi hakkında görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor
FARC'ın lideri Londono, "Silahlarımızın yüzde 30'u BM'ye teslim edildi. Sözümüzü tutuyoruz" dedi
Katar Resmi Haber Ajansının (QNA) internet sitesi ve sosyal medya hesaplarının siber saldırıya uğramasına ilişkin soruşturmanın ilk sonuçları açıklandı.
Nijerya'nın kuzeyinde faaliyet gösteren Boko Haram, nüfusun yarısından çoğu Müslüman olan ülkede on binlerce kişinin ölümüne ve Nijerya'nın terörle anılmasına neden oldu
Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin hapishanede geçen pazar gününden beri iki defa baygınlık geçirdiği bildirildi. Abdullah Mursi, babasının sağlık durumunun iyi olmadığını, durumunu açıklama gayesiyle söz istediğini ancak yargıcın buna izin vermediğini ifade etti.
ABD Başkanı Trump, Katar Emiri Şeyh Al Sani ile telefonda görüşerek, birlik içinde bir KİK ile güçlü bir ABD-KİK ortaklığının bölgesel istikrar için önemli olduğunu belirtti
ABD'nin istihbarat direktörleri ABD Başkanı Trump ile yaptıkları konuşmaların içeriklerini paylaşmayı reddederek, Trump'dan herhangi bir baskı görmediklerini söyledi
Fas’ın Yusufiye bölgesi kırsalında yer alan Cebel İhud köyü yakınlarında 300 bin yıllık insan iskeleti kalıntısı bulunduğu bildirildi
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'ten yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Kakheti bölgesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İran'ın başkenti Tahran Emniyet Müdürü Sacidiniya, İran devrim lideri Ayetullah Humeyni türbesi civarında 5 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu