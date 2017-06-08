Uşak merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

Hukuki Araştırmalar Derneği'nden Katar açıklaması

HUDER Genel Başkanı Kaya Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz ile ilgili yaptığı açıklamada, "Doğrudan ülkemizi hedef alamayan oyunun aktörleri, dostlarımız üzerinden dolaylı olarak bize saldırmakta, uluslararası hak ve menfaatlerimizi ihlal etmek istemektedirler" dedi