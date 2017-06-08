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20 bankacıya ByLock gözaltısı
20 bankacıya ByLock gözaltısı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında değişik bankalarda görevli 20 bankacı hakkında gözaltı kararı verdi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında değişik bankalarda görevli 20 bankacı hakkında gözaltı kararı verdi. Tamamının ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilirken, şuana kadar 11 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin soruşturmalar kapsamında; değişik bankalarda görevli 20 bankacı hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Şuana kadar 11 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, şüphelilerin tamamının ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Gözaltı kararı verilen kişilerin, Asya Katılım, İller Bankası, Merkez Bankası ile Kalkınma Bankası çalışanı olduğu, kişilerin kurumlarınca açığa alınan veya ihraç edilen kişiler olduğu öğrenildi. 



İlgili Konular ByLock operasyonu FETÖ soruşturması
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Güncel Haberleri
20 bankacıya ByLock gözaltısı
20 bankacıya ByLock gözaltısı

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