10:07, 08 Haziran 2017 Perşembe

Tahran'da asitli saldırı, 16 yaralı





İran'da yarı resmi haber ajansı Tesnim başkent Tahran'da asitli saldırı gerçekleştiğini olayda 16 kişinin yaralandığını açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İran'ın Başkenti Tahran'da bu sabah asitli saldırı meydana geldi. İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim başkent Tahran'da asitli saldırı gerçekleştiğini ve olayda 16 kişinin yaralandığını açıkladı.

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