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Putin'den ABD'ye 'Kimse hayatta kalamaz' uyarısı
Putin'den ABD'ye 'Kimse hayatta kalamaz' uyarısı

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD ile Rusya arasında olası bir savaşta "kimsenin hayatta kalamayacağını" söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile Rusya arasında olası bir savaşta "kimsenin hayatta kalamayacağını" söyledi.

Putin, ünlü yönetmen Oliver Stone'un çektiği 4 bölümlük "The Putin Interviews" adlı belgeselde ABD ve NATO ile ilişkiler konusunda önemli açıklamalar yaptı.

Dijital yayın platformu Showtime'da gelecek hafta yayınlanmaya başlayacak belgeselden bazı parçalar tanıtım amacıyla paylaşıldı.

Putin, belgeselde Stone'un "Olası bir sıcak savaş durumunda ABD baskın güç müdür?" sorusuna "Böyle bir savaşta kimsenin hayatta kalacağını sanmıyorum." yanıtını verdi.

"NATO ABD'NİN DIŞ POLİTİKA ARACI HALİNE GELDİ"

Belgeselde NATO'ya ilişkin soruları da yanıtlayan Putin, NATO'nun ABD'nin dış politika aracı haline geldiğini, NATO'da müttefikler değil ABD'ye bağımlı ülkeler olduğunu savundu.

Putin, "Bir ülke NATO üyesi olunca ABD'nin baskısına karşı dayanması güç hale geliyor. Böylece bu ülkeye aniden silah sistemleri yerleştirilebiliyor. Anti-balistik füze sistemleri, askeri üsler ve ihtiyaç halinde yeni saldırı sistemleri konuşlandırılabiliyor." diye konuştu.

NATO'nun genişlemesine ilişkin endişelerini de dile getiren Putin, Rusya sınırlarında giderek artan NATO tehdidi ve askeri yığınak nedeniyle Rusya'nın da karşı önlemler almak zorunda kaldığını kaydetti.



İlgili Konular rusya ABD trump putin
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