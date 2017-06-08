Emekli aylıkları bayramdan önce ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 55'inci maddesinde, sigortalıya veya hak sahiplerine bağlanan gelir veya aylıkların, her ay peşin olarak ödeneceği, gelir ve aylıkların ödeme dönemleri, tarihleri, şekli ve merkezlerinin kurumca belirleneceğinin hüküm altına alındığı hatırlatıldı.
Açıklamada, Ramazan Bayramı'nın 25-27 Haziran tarihlerine rastlaması dolayısıyla emekli, dul ve yetim aylıklarının bayramdan önce ödenmesine yönelik gerekli çalışmaların tamamlandığı bildirildi.
Buna göre, SSK emekli, dul ve yetim aylığı alanların 24-26 Haziran tarihleri arasında ödenmesi gereken gelir, aylık ödemeleri, tahsis numarasının son rakamı 4 olanlar için 21 Haziran'da, 2 olanlar için 22 Haziran'da, 0 olanlar için 23 Haziran'da gerçekleştirilecek.
BAĞ-KUR emekli, dul ve yetim aylığı alanların 25-28 Haziran'da ödenmesi gereken gelir, aylık ödemeleri ise tahsis numarasının son rakamı 5, 7 ve 9 olanlar için 20 Haziran'da, 1 ve 3 olanlar için 21 Haziran'da, 4, 6 ve 8 olanlar için 22 Haziran'da, 0 ve 2 olanlar için 23 Haziran'da yapılacak.
Emekli Sandığı emekli, dul ve yetim aylığı alanların 1, 2 ve 3 Temmuz'da ödenmesi gereken aylıkları 22 Haziran'da, 4 ve 5 Temmuz'da ödenmesi gerekenlerin aylıkları da 23 Haziran'da yatırılacak.
Ayrıca kurumdan aylık almakta olan emekli, dul ve yetimlerin aylıkları da Ramazan Bayramı'ndan önce ödenmiş olacak.
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