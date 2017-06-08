11:40, 08 Haziran 2017 Perşembe

Kiev’deki ABD Büyükelçiliği yerleşkesine bombalı saldırı





Kiev’deki ABD Büyükelçiliği yerleşkesine bombalı saldırı düzenlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ukrayna'nın Başkenti Kiev’deki ABD Büyükelçiliği yerleşkesine bombalı saldırı meydana geldi. Olayda kimse yaralanmazken, Polis olayı "terörist saldırı" olarak belirtti.

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