Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Ukrayna'nın Başkenti Kiev’deki ABD Büyükelçiliği yerleşkesine bombalı saldırı meydana geldi.
Olayda kimse yaralanmazken, Polis olayı "terörist saldırı" olarak belirtti.
Türkiye-Japonya dostluğunu pekiştiren iki tarihi olayı anlatan “Ertuğrul 1890” filmi 12 Haziran tarihinde Makedonya'da gösterime girecek
Suriye Türkiye Muhacir Ensar Kardeşliği Derneği Başkanı Mesut, Rakka operasyonu ile ilgili , "ABD orada PKK'nın uzantısı üzerinden yapılanarak hava üssünden tutun da askeri yapılanmaya kadar kendine hizmet edebilecek bir birliğin kurulmasını hedefliyor" dedi
BM'den yapılan açıklamada, Musul'daki hava saldırısında 50 ila 80 sivilin hayatını kaybettiğini, kentten kaçmaya çalışan 231 sivilin de DEAŞ tarafından katledildiği açıklandı
Bulgaristan'daki dini topluluk ve kurumlara yönelik yeni düzenlemeler yapılarak ülkedeki dini kuruluşların faaliyet ve kamu etkinliklerini yasaklanabilecek.
Sudan Dışişleri Bakanı Gandur, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krizde taraf olmayacaklarını duyurdu
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görülen AB Komisyonu'nun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn Hahn, "Ortak pazar oluşturulması daha fazla yatırımcı çekecek ve yeni istihdam alanları yaratacak" dedi
Rusya, Tacikistan ve Kırgızistan'da askeri üsleri yeni silahlarla güçlendirecek
Kazakistan ile Çin arasında 8 milyar dolarlık 20 anlaşma imzalanacak
Kuzey Kore, birden fazla gemisavar füze denemesinde bulundu.
İran Meclisi ve Humeyni Türbesi'ndeki saldırıların faillerinin İranlı olduğu açıklandı
Kiev’deki ABD Büyükelçiliği yerleşkesine bombalı saldırı düzenlendi
Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD ile Rusya arasında olası bir savaşta "kimsenin hayatta kalamayacağını" söyledi
Birleşik Krallık'ta halk, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası ve yeni hükümeti belirlemek üzere sandık başına gitti
İçişleri Bakanı Ahmed Zahid, 3 Hamas mensubunun ülkesinde olduğuna dair iddiaları reddetti
İran'da yarı resmi haber ajansı Tesnim başkent Tahran'da asitli saldırı gerçekleştiğini olayda 16 kişinin yaralandığını açıkladı
Hindistan'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 23 işçi öldü