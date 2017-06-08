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LYS cevap kağıtlarında tasarım değişikliği
LYS cevap kağıtlarında tasarım değişikliği

LYS'de yer alacak açık uçlu soruların cevapları, adaylar tarafından ilgili kutucuklara soru örneklerinde yer aldığı şekilde sola dayalı olarak yazılıp kodlanacak. Cevap kağıdına kodlama yapmayan adaylar, ilgili soruya cevap vermemiş sayılacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

2017-LYS'de matematik sınavının (LYS-1) cevap kağıdının arka yüzü olmayacak ancak fen bilimleri (LYS-2), edebiyat-coğrafya (LYS-3), sosyal bilimler (LYS-4) ve yabancı dil (LYS-5) oturumlarına ait cevap kağıtları ön ve arka yüzden oluşacak.

ÖSYM Başkanı Ömer Demir, üniversiteye girişin ikinci basamağı olan ve 10 Haziran'da başlayacak Lisans Yerleştirme Sınavları'nda (LYS) kısa cevaplı sorular için ayrı cevap kağıdı verilmeyeceğini belirterek, "Kısa cevaplı sorular için LYS'de kullanılacak cevap kağıtlarında bu amaçla tasarım değişikliğine gidildi.

Matematik oturumu dışındaki diğer oturumların cevap kağıtları, arkalı önlü (çift taraflı) olacak ve her iki yüzüne (ön ve arka) de kodlama yapılabilecek." dedi. Ömer Demir, 10 Haziran'da başlayacak LYS'lere ilişkin açıklamalarda bulundu. LYS'lere başvuran toplam öğrenci sayısının 1 milyon 72 bin 396 olduğunu bildiren Demir, bu yıl 81 il dışındaki sınav merkezlerine ilk kez 39 ilçedeki merkezlerin de eklendiğini kaydetti.

Sınav binalarına ilişkin de bilgi veren Demir, LYS1'in 2 bin 594, LYS 2'nin bin 490, LYS 3'ün 2 bin 582, LYS 4'ün bin 714, LYS 5'in ise 429 binada gerçekleştirileceğini ifade etti. Demir, bu yılki sınavın içerik ve müfredata uygunluk bakımından önceki yıllardan bir farkının bulunmadığını dile getirerek, LYS'nin önceki senelerde olduğu gibi toplam 5 oturumda tamamlanacağını hatırlattı. Ömer Demir, bu yıl LYS'lerdeki tek yeniliğin öğrencilere açık uçlu "kısa cevaplı" soruların yönetilmesi olduğunu, 2017 LYS'lerde sorulacak sözel ve sayısal açık uçlu soru örneklerinin osym.gov.tr resmi internet sitesinden adayların erişimine sunulduğunu dile getirdi.

Kısa cevaplı sorular sonda olacak. Kısa cevaplı soruların, yanıtı bir sözcük, bir sayı ile adaylar tarafından cevap kağıdına yazılan veya kodlanan sorulardan oluşacağını anlatan Demir, şöyle devam etti: "Her LYS oturumunda (LYS-1, LYS-2, LYS-3, LYS-4 ve LYS-5) üçer kısa cevaplı açık uçlu soru sorulacak. Adaylara LYS-1 oturumunda matematik alanından 3, LYS-2 oturumunda fizik, kimya ve biyoloji alanlarından birer tane olmak üzere toplam 3, LYS-3 oturumunda coğrafya alanından 1, Türk Dili ve Edebiyatı alanından 2, LYS-4 oturumunda tarih alanından 1, coğrafya alanından 1 ve felsefe alanından 1 olmak üzere toplam 3, LYS-5 oturumunda ilgili dilden 3 tane kısa cevaplı soru yöneltilecek.

Açık uçlu sorular, testlerin sonlarında yer alacak." Ayrı cevap kağıdı verilmeyecek Demir, kısa cevaplı sorular için ayrı yanıt kağıdı verilmeyeceğini bildirdi. Kısa yanıtlı sorular için LYS'de kullanılacak cevap kağıtlarında bu amaçla tasarım değişikliğine gidildiğini belirten Demir, matematik oturumu dışındaki diğer oturumların cevap kağıtlarının, arkalı önlü (çift taraflı) olacağını ve her iki yüzüne de kodlama yapılabileceğini aktardı. ÖSYM Başkanı Demir, LYS cevap kağıtlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Cevap kağıtları, arkalı önlü (çift taraflı) olacak ve her iki yüzüne de kodlama yapılabilecek. 2017-LYS'de matematik sınavının (LYS-1) cevap kağıdının arka yüzü olmayacak ancak fen bilimleri (LYS-2), edebiyat-coğrafya (LYS-3), sosyal bilimler (LYS-4) ve yabancı dil (LYS-5) oturumlarına ait cevap kağıtları ön ve arka yüzden oluşacak. LYS'de yer alacak açık uçlu soruların cevapları, adaylar tarafından ilgili kutucuklara soru örneklerinde yer aldığı şekilde sola dayalı olarak yazılıp kodlanacak. Cevap kağıdına kodlama yapmayan adaylar, ilgili soruya cevap vermemiş sayılacak.

Kısa cevaplı soruların değerlendirilmesinde doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılmayacak. Yani, 3 yanlış sorunun yanına bir de yanlış cevaplanan açık uçlu soru eklenerek, bir doğrunun götürülmesi şeklinde bir işlem yapılmayacak." Açık uçluda kodlanacak alan uyarısı Ömer Demir, kısa cevaplı sorular için ayrılan alanlara ilişkin, "Cevabın, verilen kodlama bölümünün tümünü kapsaması gerekmiyor. Adaylarımızın bildiği cevap, kaç harften ibaretse onu yazması gerekiyor. Yani, cevabın verilen boşluğun tümünü dolduracak bir sözcük olması gerekmez. Rakam için de aynı şey söz konusu. Matematik testinde 3 haneli bir boşluğumuz var ama cevabın 3 haneli olması gerekmez." değerlendirmesinde bulundu.

Demir, ÖSYM olarak sınavlardaki cevap kağıtlarının arkalı ile önlü imajlarının alınarak tarandığını ve daha sonra bilgisayar ortamında çözümlenerek okunduğunu ve arşivlendiğini anlattı. 15 dakika kuralına dikkat ÖSYM Başkanı Demir, LYS adaylarına sınav başlamadan 15 dakika önce sınav binalarının kapatılacağından, sınav için yola vakitli çıkmaları gerektiğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı: "Sınavın sağlıklı yürümesi, tüm adaylara sınav kurallarının eşit bir şekilde uygulanabilmesi ve olası hataların minimize edilmesi için zorunlu bir kural. Adayların bu kuralı düşünerek, trafik durumunu göz önüne alarak yola vakitli çıkmaları önem arz ediyor.

Sınavda başarılı olabilmenin en önemli şartı, kurallara uygun bir şekilde sınava girebilmektir. Ondan sonra bilgi başlıyor." Sınavlarda kural ihlallerinin de önemine işaret eden Demir, "Sınav ortamında huzursuzluk çıkarmak, yasaklı eşya ile sınav salonuna gelmek, 'Sınav bitmiştir' uyarısından sonra ek süre kullanmak gibi kural ihlalleri sınavın geçersiz sayılmasına neden olacaktır. Dolayısıyla adaylar, 'Ben kopyaya çekmeye teşebbüs etmedim ki' gerekçesiyle kurallara itinasızlık göstermesinler. Kopya çekmek ayrı bir konu, kurallara uyup uymamak ayrı bir konu. O nedenle adaylarımız, kuralları iyi okusunlar. Başkalarının yaptığı kural ihlali, diğer adayları da etkiliyor. " diye konuştu. Demir, sınav görevlilerinin adaylara sınav kurallarına ilişkin uyarıda bulunmak zorunda olmadığını belirterek, "Bazen adayları uyarma ile ilgili ortaya çıkan durum, salondaki asayişi bozmaya yol açıyor. Dolayısıyla, görevlilerin adaylarla yakın temas kurup kuralı hatırlatmak anlamında bile olsa ikili konuşmalarını istemiyoruz.

Sınava gelen aday, soruları cevaplamak için öngörülen kuralları da biliyordur, çünkü biz onları çok önceden açıkladık. Dolayısıyla, görevliler adaylara uyarı yapmak zorunda değildir." açıklamasını yaptı. Açık uçlu sorulara, en basit örneği olan kısa cevaplı sorularla adım atmak istediklerini dile getiren Demir, "Buradan elde edilecek sonuçlara göre, Yükseköğretim Kurulu daha sonraki sınavlarda nasıl bir yol izleneceğine karar verecektir." dedi. Geçen yılın kural ihlali sayıları Öte yandan, 2016-LYS'lerde adayların 11'inin cep telefonu, 2'sinin cüzdan, 30'unun geçerli kimlik belgesi olmadan sınava girme, 8'inin kopya, 39'unun kol saati, 14'ünün fazladan işaretleme, 12'sinin sınav öncesi okuma, 59'unun metal takılar, 117'sinin de diğer kural dışı davranış nedeniyle sınavı iptal edildi.

 



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