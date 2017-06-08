İran Meclisi ve Humeyni Türbesi'ndeki saldırıda yeni gelişme

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Başkan Yardımcısı Rıza Seyfullahi, İran meclisi ve Humeyni'nin türbesine düzenlenen saldırıların faillerinin İran asıllı olduğunu söyledi.
İran devlet televizyonuna konuşan Seyfullahi, Tahran'daki terör saldırıları faillerinin belirlendiğini ve saldırganların İranlı olduğunu belirtti.
Saldırganların, İran'ın farklı kesimlerinden DAEŞ örgütüne katılanlar olduğunu kaydeden Seyfullahi, İran'ın, DAEŞ'le mücadelede verdiği destekten dolayı hedef alındığını ifade etti.
Seyfullahi, şu ana kadar 58 saldırının İran güvenlik güçleri tarafından önlendiği bilgisini paylaştı.
İran Ambulans Müdürü Pir Hüseyin Kulivend, İran meclisi ve Humeyni'nin türbesine düzenlenen saldırılarda 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 52 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Kulivend, 52 yaralıdan 15'inin hastanelerden taburcu edildiğini, yoğun bakımda tedavi altına alınan 6 kişinin de durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi.
Başkent Tahran'da, İran Meclisi'ne ve İran kurucu lideri Humeyni'nin türbesine yapılan silahlı ve bombalı saldırıları DEAŞ üstlenmişti.
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