Kuzey Kore'den birden fazla füze denemesi

Kuzey Kore'nin, birden fazla gemisavar füze denemesinde bulunduğu belirtildi.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin doğu kıyısından, karadan gemiye fatılan ve kısa menzilli olduğu sanılan birden fazla seyir füzesi fırlatıldığını bildirildi.
Açıklamada, Wonsan kentinden fırlatılan füzelerin yaklaşık 200 kilometre ilerledikten sonra denize düştüğü ifade edildi.
Ordu Sözcüsü Roh Jae Cheon, Kuzey Kore'nin yaptığı son denemeyle çeşitli füze tiplerini ve ortak tatbikatlara yanıt olarak gemilere yönelik hassas saldırı gücünü göstermeyi amaçladığını belirtti.
Füzelerin, ABD donanmasına ait USS Ronald Reagan ve USS Carl Vinson uçak gemilerinin Güney Kore donanmasıyla bu hafta başında sona eren ortak tatbikatlarının yapıldığı Kore Yarımadası ve Japonya arasındaki sulara düştüğü aktarıldı.
Söz konusu fırlatma, Kuzey Kore'nin son haftalarda yaptığı dördüncü deneme oldu.
Kuzey Kore son balistik füze denemesini 29 Mayıs'ta yapmıştı. Scud türü olduğu sanılan kısa menzilli füzenin Wonsan bölgesinin doğusundan fırlatıldıktan sonra 450 kilometre kat ederek Japonya açıklarında denize düştüğü açıklanmıştı.
Birleşmiş Milletler, nükleer silah geliştirme programına sahip Pyongyang yönetimine balistik füze teknolojisi geliştirmeyi ve kullanmayı yasaklamıştı. Pyongyang yönetimi, yasağa ve uygulanan yaptırımlara karşın füze denemelerini sürdürüyor. Kuzey Kore'de Sovyetler Birliği döneminden kalma çok sayıda kısa menzilli Scud füzesi bulunduğu sanılıyor.
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Kuzey Kore, birden fazla gemisavar füze denemesinde bulundu.
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