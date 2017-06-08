12:24, 08 Haziran 2017 Perşembe

Rusya, Orta Asya üslerini güçlendirecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Tacikistan ve Kırgızistan'daki Rus askeri üsleri yeni silahlarla güçlendireceklerin söyledi.

Rus bakan gerekçe olarak Afganistan'da artan terörist faaliyetlerin Orta Asya bölgesine taşınmasını önlemek istediklerini belirtti.

Şoygu Astana'da yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) savunma bakanları toplantısında yaptığı açıklamada, "Rusya Savunma Bakanlığı Afganistan'da terör faaliyetinin Orta Asya bölgesine taşınmaması için gereken tüm makul önlemleri alacaktır. Bu amaçla, Kırgızistan ve Tacikistan'da askeri üslerimizi modern silah ve askeri teçhizat ile donatacağız” dedi.

Bunun yanısıra Rusya, Orta Asya devletlerinin silahlı kuvvetlerine yaptığı yardımları da artıracağını açıkladı.

Daha önce, Rusya’nın Tacikistan'daki askeri üssünü “Uragan” tipi füze sistemleri ile donattığı haber verilmişti.



