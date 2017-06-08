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"Batı Balkanlar'da ortak pazar" önerisi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görülen AB Komisyonu'nun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn Hahn, "Ortak pazar oluşturulması daha fazla yatırımcı çekecek ve yeni istihdam alanları yaratacak" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Batı Balkanlar'da ortak bir pazar oluşturulmasının bölgeye daha fazla yatırımcı çekeceğini ve yeni istihdam alanları yaratacağını ifade etti.

Hahn, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki temasları kapsamında, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.

Johannes Hahn, cumhurbaşkanının konuklarını ağırladığı Barış Villası'ndaki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Batı Balkanlar'da oluşturulacak ortak bir pazarın bölge ülkeleri için iyi bir fırsat olduğunu ifade etti.

ARNAVUTLUK DA DAHİL OLACAK

Bu pazarın 20 milyon kişiyi kapsayacağının altını çizen Hahn, ortak pazar kurulmasının eski Yugoslavya ülkeleri ile Arnavutluk'un da buna dahil olması anlamına geldiğini ve bunun, bölgeyi AB üyeliğine hazırlayacağını söyledi.

Hahn, bölge ülkelerinin dağınık bir yapıda olduğunu ve yatırımcılara çekici gelmediğini belirterek, "Ortak pazar oluşturulması daha fazla yatırımcı çekecek ve yeni istihdam alanları yaratacak." dedi.

Balkan halklarının beklediği refah, barış ve istikrarın AB üyeliğinden geçtiğini söyleyen Hahn, Sırbistan'ın bu süreçte son derece iyi ilerlediğini ve yakın zamanda iki fasıl daha açacağını kaydetti.

VUCİC'DEN ORTAK PAZAR ÖNERİSİNE DESTEK

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de Hahn'ın bölgede ortak pazar oluşturulması önerisine destek verdiğini belirterek, "Ortak pazar oluşturmayı başarırsak, bölgeye daha fazla yatırımcı çekeriz. İşte o zaman bugün sahip olduğumuzdan fazlasına sahip oluruz." dedi.

Ortak pazar oluşturulması konusunda bölge ülkelerinin liderleriyle de görüşeceğini aktaran Vucic, Sırbistan'ın en önemli hedeflerinden birinin de ekonomik büyüme olduğunu vurguladı.

Vucic, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için çalışmaya devam edeceğini söyleyerek, Bosna Hersekli Sırplarla da bu ülkenin içişlerine karışmadan iyi ilişkiler kurmak istediklerini ifade etti.

Hahn, Belgrad'daki temasları kapsamında ayrıca, "Batı Balkanlar'da daha iyi bir yatırım iklimi için" konulu iş forumunun da açılışını yapacak.

 



İlgili Konular johannes hahn Aleksandar Vucic AB Komisyonu
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görülen AB Komisyonu'nun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn Hahn, "Ortak pazar oluşturulması daha fazla yatırımcı çekecek ve yeni istihdam alanları yaratacak" dedi
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