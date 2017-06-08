12:58, 08 Haziran 2017 Perşembe

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı





Meteoroloji, Trakya ve Marmara Bölgesi'nin güney kesimlerinde gök gürültülü sağanak için uyarıda bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Meteorolojiden Trakya ve Marmara Bölgesi'nin güney kesimleri için gök gürültülü ve kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kuzeybatı kesimlerde bugün öğle saatlerinden sonra etkisini artıracağı tahmin edilen yağışların, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir ve Bursa ile Çanakkale'nin doğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak, gök gürültülü sağanak şeklinde olmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada, meydana gelebilecek su baskını, ani sel, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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