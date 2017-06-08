13:08, 08 Haziran 2017 Perşembe

Sudan 'Katar krizi'nde tarafsız kalacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krizde hiç bir taraftan yana olmayacaklarını söyledi.

Bakanlığının çalışmalarıyla ilgili parlamentoda yaptığı konuşmada, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krize değinen Gandur, ülkesinin gelişmelerin içinde bulunduğunu ve kardeş ülkeler arasındaki anlaşmazlığı gidermeye çalıştıklarını belirterek, aralarında anlaşmazlık bulunan Arap liderlerin, kendilerini bir araya getirecek kan bağından öte başka şeylerin de bulunduğu için uzlaşacaklarını söyledi.

Sudan'ın, çıkarları için çalışması gerektiğini ifade eden Gandur, duygusal ve aceleci davranmamaları, kendilerini dini ve mezhepçi olarak sınıflandırmamaları gerektiğini vurguladı

Gandur, ülkesinin, söz konusu krizin çözümü için çalışmalara devam edeceğini aktardı.

KRİZİN ÇÖZÜMÜ İÇİN KOMİSYON KURULMASI

Öte yandan, Sudan'daki El-Vasat Partisi Genel Başkanı Yusuf el-Kude, yaptığı yazılı açıklamada, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin çözümü için Türkiye, Pakistan, Kuveyt, Irak ve Ürdün'den oluşan uluslararası bir komisyon kurulması çağrısında bulundu.