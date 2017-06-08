DEAŞ, Musul'dan kaçmaya çalışan 231 sivili katletti

Birleşmiş Milletler (BM), 31 Mayıs'ta Irak'ın Musul kentinde DEAŞ'a karşı yapılan hava saldırısında 50 ila 80 sivilin hayatını kaybettiğini, son günlerde kentten kaçmaya çalışan 231 sivilin de DEAŞ tarafından katledildiğini bildirdi.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden yapılan açıklamada, Musul operasyonunun başlangıcından bu yana kentteki sivillerin DEAŞ tarafından canlı kalkan olarak kullanıldığı, son günlerde sivil ölümlerde ciddi oranda artış olduğu belirtildi.
Açıklamada, "BM'nin güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, 204'ü geçen hafta olmak üzere 26 Mayıs'dan bu yana 231 sivilin Musul'dan kaçmaya çalışırken DEAŞ tarafından öldürüldüğü" kaydedildi. Ölenlerin çoğunun kadın ve çocuklardan oluştuğuna işaret edildi.
Musul'un batısındaki Zanjilly bölgesine 31 Mayıs'ta yapılan hava saldırısında ise 50 ila 80 sivilin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, Irak'daki BM İnsan Hakları Ofisinden hava saldırılarına ilişkin daha fazla bilgi edinilmeye çalışıldığı vurgulandı.
Açıklamada, çatışmalarda yer almayan sivillerin doğrudan hedef alınmasının "savaş suçu" olduğunun altı çizildi.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin, Irak Hava Güçleri ve koalisyon ortaklarına DEAŞ'e karşı yürütülen operasyonlarda uluslararası hukuk kurallarına tam anlamıyla uymaları çağrısında bulundu.
Irak'ın ikinci büyük kenti Musul, 2014'ün haziran ayında DEAŞ'ın kontrolüne girmişti. Irak güçleri, Kasım 2016'da kentin doğusunu geri alırken 19 Şubat'ta da Musul'un batısını kurtarma operasyonunu başlatmıştı.
BM'den yapılan açıklamada, Musul'daki hava saldırısında 50 ila 80 sivilin hayatını kaybettiğini, kentten kaçmaya çalışan 231 sivilin de DEAŞ tarafından katledildiği açıklandı
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