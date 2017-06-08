13:19, 08 Haziran 2017 Perşembe

Bulgaristan'daki dini kurumlara finansman yasağı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bulgaristan’da hazırlanan yasa değişikliği teklifine göre ülkede yaşayan dini topluluklar ve kurumların yabancı ülkelerden mali destek almalarına yasaklama veya sınırlandırma getirilebilecek.

Nüfusu 7 milyonun altında olan Bulgaristan'da yaşayan bir milyona yakın Türk ve Müslüman'ı ilgilendiren konuya ilişkin Adalet Bakanlığınca hazırlanan yasa değişikliği teklifi, parlamentoya gönderildi.

Dinler Kanunu'na yönelik teklife göre devlet, yabancılardan gelen tüm finansal desteklerin bedeli ve amacı konusunda bilgilendirilecek. Olası ihlaller durumunda cumhuriyet başsavcısı, ilgili dini kuruluşların faaliyet ve kamu etkinliklerini yasaklayabilecek.

Teklifte dini toplulukların yurt dışından yardım alabilme hakkına yer verilirken, aynı zamanda bu hakkın koşulsuz olmadığı ve sınırlandırılabileceği belirtiliyor.

Yasa değişikliği teklifi, özellikle Rusçuk, Mestanlı ve Şumnu kentlerindeki imam hatip okullarının yanı sıra Sofya'daki Yüksek İslam Enstitüsünü yakından ilgilendiriyor.

Bu kurumların finansmanı, Bulgaristan ile Türkiye arasında 1999 yılında imzalanan devletler arası anlaşmaya istinaden sağlanıyor.

Diyanet İşleri Bakanlığı, ülkedeki İslami eğitim kurumlarına çalışmalarını sürdürebilmeleri için kilit destek veriyor. Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü de bu eğitim kurumlarına katkı sağlamaya çalışırken, devlet ise gereken desteği sağlamadığı için eleştiriliyor.

Başmüftülüğün, başkentteki Yüksek İslam Enstitüsünün çalışmalarının normale dönebilmesi için izin gerekli belgeleri alınamıyor.

Yasa teklifinde ayrıca dini kurumların siyasi partilerden bağış almaları da yasaklanıyor. Terör bağlantısı konusunda şüpheli görülen yabancıların bağış bedeli 500 avroyla sınırlandırılıyor. Dini kurumların, bağışlar konusunda hazineye beyan edilmek üzere kütük oluşturmaları da zorlaştırılıyor.

YABANCI DİN ADAMLARININ ÖNÜNE ENGEL

Kırcaali haber ajansında yer alan habere göre teklifte ülkedeki yerel dini kurumların yabancılar tarafından temsil edilmemesi de öngörülüyor.

Ayrıca, yabancı din görevlilerinin ülkeye kabulü ile ilgili de sınırlandırmalar getiriliyor.

Siyasi kampanyalara dini kuruluşların katılımının da yasaklanmasının istendiği teklifte, dini kuruluşların ülkenin ulusal bütünlüğüne karşı faaliyet gösteremeyecekleri de vurgulanıyor.

Yasa ihlallerine ilişkin para cezalarının da 2,5 avrodan 25 bin avroya çıkarılması talep ediliyor.

Ülkede geçen yılki cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimi kampanyaları sırasında Türkiye’nin Bulgaristan'daki Türk ve Müslümanlara verdiği destek eleştiri konusu olmuştu.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Ramazan dolayısıyla farklı dinlerin ruhani liderlerinin katılımıyla düzenlediği iftar programında ülkedeki Müslüman din adamlarının dışarıda eğitim görmek yerine ülkede eğitim almaları gerektiğini söylemişti.