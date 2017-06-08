13:38, 08 Haziran 2017 Perşembe

Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Balıkesir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütüyle ilişkili oldukları değerlendirilen Balıkesir Üni̇versitesi Ayvalık Meslek Yükseķokulu (MYO) Müdürü Orhan Ş, öğretim görevlisi Veysel Ö, Edremi̇t MYO öğretim görevlisi Selahattin K, Burhaniye MYO öğretim görevlileri Erdoğan A. ve Erkan B. ile cami imamları Mustafa D. ve İsmail Ç, Ayvalık Belediyesi güvenlik görevlisi Ercüment A, inşaatçılar Tekin K. ve Mustafa K. ile emekli Abdullah Y. düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerden Abdullah Y'nin yaşlı olduğu gerekçesiyle ifadesinin ardından savcılığa sevk edildiği, diğer zanlıların ise İl Emniyet Müdürlüğünde sorgularının devam ettiği öğrenildi.