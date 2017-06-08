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Gazeteci Kütahyalı hakkında zorla getirme kararı
Gazeteci Kütahyalı hakkında zorla getirme kararı

Gazeteci Kütahyalı'nın "Türk Futbolu ve FETÖ" başlıklı yazısında Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'e iftirada bulunduğu ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, sanık Kütahyalı hakkında zorla getirilme kararı çıkarıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın, "Türk Futbolu ve FETÖ" başlıklı yazısında Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'e iftirada bulunduğu ve hakaret ettiği iddiasıyla 6 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, sanık Kütahyalı hakkında zorla getirilme kararı çıkarıldı.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Kütahyalı ile müşteki Terim gelmedi. Duruşmada, tarafları avukatları temsil etti.

Duruşmada söz alan Terim'in avukatı Rezan Epzödemir, sanık Kütahyalı'nın ilk celseye de gelmediğini anımsatarak, sanığın duruşmaya katılmamayı alışkanlık haline getirdiğini ve sanığın kendisini savcılık ve mahkemenin üstünde gördüğünü iddia etti.

İŞ NEDENİYLE YURT DIŞINDA OLDUĞUNDAN DURUŞMAYA KATILAMADI

Söz konusu bu durum mahkemenin şahsiyetine saygısızlık olduğunu öne süren avukat Epözdemir, sanık hakkında soruşturma aşamasında da ifade vermeyince hakkında zorla getirilme kararı çıkarıldığını ancak infaz edilmediğini belirterek, bu nedenle yargı makamının saygınlığı ve güvenin temini için sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Sanık Kütahyalı'nın avukatı da müvekkilinin iş nedeniyle yurt dışında olduğunu, bu nedenle duruşmaya katılamadığını belirterek, yakalama talebinin kabul edilmemesini istedi.

Mahkeme, sanık Rasim Ozan Kütahyalı'nın bir sonraki celseye zorla getirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Kütahyalı'nın Ağustos 2016'da kaleme aldığı yazısında, müşteki Terim'in FETÖ mensuplarını koruduğu yönünde iddialara yer verildiği, yazıda eleştiri sınırlarının aşıldığı, haberin gerçek olmadığı, basın özgürlüğü kapsamının dışına çıkılarak hukuka uygunluk sebeplerine riayet edilmediği vurgulandı.

Şüpheli Kütahyalı'nın yazısında işlemediğini bildiği halde hakkında soruşturma başlatılmasını sağlamak için müştekinin FETÖ mensuplarına yardım ettiği iddiasında bulunduğu belirtilen iddianamede, şüphelinin bu eyleminin ''iftira'' suçunun yasal unsurlarının oluştuğu, bu nedenle şüpheli Rasim Ozan Kütahyalı'nın "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" ve "iftira" suçlarından 1 yıl 3 aydan, 6 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.



İlgili Konular Rasim Ozan Kütahyalı FETÖ 15 Temmuz darbe girişimi
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