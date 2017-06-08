14:04, 08 Haziran 2017 Perşembe

“Ertuğrul 1890” Üsküp’te





Türkiye-Japonya dostluğunu pekiştiren iki tarihi olayı anlatan “Ertuğrul 1890” filmi 12 Haziran tarihinde Makedonya'da gösterime girecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Üsküp Yunus Emre Enstitüsü’nün Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği sinema keyfiyle Türk-Japon ortak yapımı ‘’Ertuğrul 1890’’ filminin gösterimi ile yine birlikte. Bir insanlık hikâyesini ve Türkiye-Japonya dostluğunu pekiştiren iki tarihi olayı anlatan “Ertuğrul 1890” filmi 12 Haziran 2017 (Pazartesi) tarihi Kurşunlu Han’da izlenecek. Saat 22.00’da başlayacak film gösterimine giriş ücretsizdir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.